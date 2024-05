Momentul șocant în care un copac masiv se prăbușește peste un bulevard. O persoană a murit, mai multe mașini avariate. VIDEO

Potrivit înregistrărilor video şi imaginilor publicate pe reţelele de socializare, copacul dezrădăcinat s-a prăbuşit peste bulevardul Jalan Sultan Ismail într-o perioadă de trafic intens, la o distanţă de circa un kilometru de emblematicele Petronas Twin Towers.

Moment before the tree fell down at Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur

Trupul neînsufleţit al unui bărbat de 47 de ani a fost îndepărtat de la locul incidentului, au precizat poliţia şi departamentul de pompieri, iar 17 autovehicule au fost avariate în urma incidentului.

Un şofer care făcea ride-sharing, în vârstă de 26 de ani, şi o suedeză de 72 de ani, despre care se crede că era clienta acestuia, au fost răniţi şi transportaţi la spital pentru tratament, le-a declarat reporterilor un oficial din cadrul poliţiei.

One person is confirmed dead after a tree fell onto a busy road in the Kuala Lumpur city centre today.

The fire and rescue dept said that at least 17 vehicles were crushed by the tree, which also landed on the nearby monorail tracks and disrupted train service. pic.twitter.com/yXc9kve4cD