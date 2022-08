Momentul în care un valet loveşte un Ferrari în valoare de peste un milion de euro, chiar în faţa proprietarului | Video

Incidentul ar fi avut loc în orașului Monte Carlo din Monaco. Mașina, un Ferrari model LaFerrari, ar fi fost lăsată în viteză de valetul care ar fi vrut să o parcheze.

Valetul lăsase bolidul de 950 de cai putere în viteză pentru ca proprietarul să o preia și, deși inițial a rămas nemișcată, a început să pornească imediat ce a închis ușa.

În videoclip, valetul poate fi văzut întorcându-se înapoi în mașină și încercând să oprească vehiculul din mișcare. Nu reușește, însă, și mașina intră în două mopede parcate.

A car park valet had a really bad day at work as he crashed a Ferrari LaFerrari priced at $3 million right in front of the owner.https://t.co/ybtzipWYbJ#Ferrari #Monaco #Dubai #OMG #GDNNews #GDNOnline pic.twitter.com/2Lp1fciDpI