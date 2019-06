VIDEO. Momentul în care un politician strânge de gât o activistă. Scenele șocante, filmate

Secretarul de stat britanic pentru afaceri externe însărcinat cu Asia, Mark Field, a fost suspendat după imaginile în care o bruschează pe Janet Barker și o apucă de gât pentru a o da afară de la un dineu unde femeia venise să protesteze față de schimbările climatice, relatează CNN.

Politicianul conservator s-a apărat spunând că s-a temut că activista GreenPeace este înarmată, însă a fost criticat inclusiv de membri din propriul partid pentru felul în care s-a comportat.

Imaginile s-au viralizat și i-au scandalizat pe britanici făcând ocolul presei din UK.

In this longer version of the video, you can see the woman apparently posing no immediate threat as she passes behind Mark Field. He marches her out of the room by her neck. I wasn’t there, so I can’t say she didn’t pose a risk, but it looks heavy handed. pic.twitter.com/zX2BtcPW4t