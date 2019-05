Momentul în care un cunoscut wrestler moare în ring. Publicul a crezut că se preface. VIDEO

Pe numele său real, Cesar Cuauhtemoc Gonzalez Barron, wrestlerul mexican cunoscut drept Silver King a murit la 51 de ani. Silver King a jucat în comedia Nacho Libre din 2006 alături de Jack Black. Mai multe imagini cu Silver King găsiți în galeria foto a acestui articol!

Wrestlerul mexican participa sâmbătă seara la un show în nordul Londrei. S-a prăbușit pe ring sub privirile îngrozite ale publicului care a crezut inițial că Silver King se preface și că totul este doar coreografie. Rivalul cu care a luptat își savura victoria când tragedia s-a petrecut.

Imediat a fost înconjurat de alți wrestleri care au încercat să-l resusciteze în timp ce publicul, printre care mulți copii, era evacuat din sală.

Un martor a relatat scenele de groază: ”Ceilalți wrestleri au sărit în ring și au adus un defibrilator. A fost înspăimântător, au evacuat spectatorii, dar au trecut cam 20 de minute până să ajungă o ambulanță.”

Organizația World Wrestling Council a confirmat cu un mesaj pe Twitter că Silver King a murit.

Pe Twitter au fost publicate înregistrări cu momentul în care Silver King este resuscitat.

Roundhouse in London, SilverKing, had an accident and died at the ring, to be confirmed. #LuchaLibre #londonluchalibre #drwagner #LondonWrestling #luchamexicana pic.twitter.com/OvpMOKkdvV

Just saw @Ramses silver king fall in the ring at @camdenroundhouse and not get up. Medical response was slow and worrying. Left when chest pumping happening pic.twitter.com/icDnYMBNPL