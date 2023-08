Momentul în care un copil este aruncat pe geam de mama sa, după ce apartamentul în care locuiau a fost cuprins de flăcări

Incendiul a izbucnit la liftul aflat între etajele cinci și șase și s-a extins cu repeziciune la mai multe apartamente, în clădirea cu 16 etaje.

Peste 300 de persoane au fost evacuate, iar cel puțin 31 au fost transportate de urgență la spital, inclusiv 16 copii.

In Almaty (Kazakhstan), residents of a building are throwing their children out of the windows and jumping themselves, trying to escape from a fire.

A horrifying sight ????????#Казахстан #Russia #Ukraine pic.twitter.com/EwSHhmIXnA