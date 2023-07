Incendiu violent scăpat de sub control în SUA. Vâlvătaia se extinde din California în Nevada | VIDEO

Duminică, autorităţile federale au declarat că incendiul a scăpat de sub control. Peste 200 de persoane au fost mobilizate la sol şi în aer pentru a încerca să stingă flăcările. Un pompier a fost rănit.

Condiţiile meteo dificile nu se vor îmbunătăţi în următoarele zile, iar rafalele de vânt şi creşterea umidităţii ar putea provoca furtuni.

Incendiul a izbucnit în parcul Mojave şi a fost văzut pentru prima dată vineri, în apropiere de Caruthers Canyon, potrivit unei purtătoare de cuvânt a parcurilor naţionale americane. Cauza incendiului nu a fost încă stabilită.

Publicul este sfătuit să evite anumite drumuri din Nevada, deoarece pompierii intenţionează să desfăşoare o ofensivă pentru a proteja locuinţele. Unele comunităţi ar putea fi în pericol.

Peste 1.300 de persoane au primit ordin să îşi evacueze casele sâmbătă în apropierea comunităţii Aguanga, care găzduieşte ferme de cai şi podgorii.

Flăcările înteţite de vânt, înalte şi de 6 metri în unele locuri, au mistuit deja peste 284 de kilometri pătraţi de tufişuri de deşert, ienupăr şi păduri de arbori Joshua, potrivit News.ro.

#California #USA #Breaking The dangerous ever-spreading York Fire in Mojave National Preserve, California has not been contained/doused. The fire has already covered 70,000 acres. pic.twitter.com/jcwhG1FFDD