Momentul în care un avion militar rusesc ia foc în timpul zborului și se prăbușește. Trei persoane au decedat

Accidentul a avut loc în apropierea aerodromului Kubinka, în apropiere de Moscova, potrivit Corporației Statale de Aeronautică. „Detaliile vor fi clarificate”, se menţionează în comunicat.

Cele trei personae aflate la bord și-au pierdut viața. Corporaţia Statală de Aeronautică a mai informat că a fost creată o comisie specială pentru investigarea incidentului.

Ilyushin Il-112 crashes on approach to Kubinka Airport in Russia following an engine fire. Number of casualties currently unknown. https://t.co/vhkSsOQMW3 pic.twitter.com/x5XIKoFBiC