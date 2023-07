Momentul în care un avion de atac rusesc Su-25 se prăbuşește în Marea Azov, în apropiere de coasta Rusiei | Video

Înregistrări video neverificate care circulă pe reţele de socializare par să arate o paraşută care coboară deasupra mării în apropiere de o plajă. Eisk se află în regiunea Krasnodar din sud-vestul Rusiei.

Oficialii din această regiune rusă au declarat ca pilotul a fost recuperat din apă. Potrivit canalului de Telegram Mash, pilotul a fost adus la ţărm în stare gravă, unde i s-a acordat primul ajutor, potrivit media de stat ruse.

Conform datelor preliminare, cauza accidentului în apropiere de Eisk ar fi o defecţiune a motorului, au indicat responsabili din Districtul militar de Sud al Rusiei, potrivit TASS.

De partea opusă a Mării Azov, în dreptul Eisk, se află regiunea Doneţk, din estul Ucrainei, ocupată în prezent de forţele ruse.

"It's going down! Wow! Mom, I filmed it!" - a Russian guy films the Su-25 aircraft that fell in Yeysk today. pic.twitter.com/XlWZx01OhY