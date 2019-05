Momentul în care premierul australian este lovit cu ouă. „Nu aveţi respect faţă de adevăr”

Potrivit imaginilor difuzate de televiziunile australiene, se poate vedea cum femeia aruncă obiectul de la o distanţă foarte mică asupra lui Morrison, care asista la un eveniment organizat de către Asociaţia femeilor rurale în circumscripţia electorală Albury din New South Wales. Gărzile de corp ale premierului au imobilizat-o imediat pe femeie.

Poliţia din New South Wales a anunţat că ''a interpelat o femeie de 25 de ani ca urmare a unui incident în care a fost implicat premierul în Albury'', cu două săptămâni înainte de alegerile generale din 18 mai. Ea a descoperit canabis la percheziţionarea femeii, care este din statul Victoria (sud-est). Protestatara a fost inculpată pentru agresiune şi deţinere de droguri interzise. A fost eliberată condiţionat şi urmează să compară în faţa justiţiei pe 27 mai, precizează DPA.

În busculada care s-a iscat, o femeie de 70 de ani a fost doborâtă la pământ şi Morrison a ajutat-o să se ridice.

The moment a protester tries to egg the PM during a Country Women’s Association luncheon at Albury-Wodonga.

Scott Morrison says his concern was for an older lady who was knocked off her feet during the incident.

