Momentul în care o turmă de vaci ajută la prinderea unui suspect urmărit de poliție | VIDEO

Imaginile arată cum suspectul, care a fugit de poliția din Devon, a fost prins de o turmă de vaci, potrivit Lad Bible.

Bărbatul merge pe câmp, apoi începe să alerge, în timp ce vacile îl fugăresc.

„Un bărbat care fugea de poliția din Devon și Cornwall a fost urmărit de un grup de vaci și a ieșit de pe câmp direct în brațele ofițerilor de poliție, care îl așteptau”, a declarat un reprezentant al Serviciului Național de Poliție Aeriană.

Watch the moment a man on the run from @DC_Police was herded up by a group of cows in Devon and mooved out of their field into the arms of waiting Police Officers - however we did have to remind the cows not to take the law into their own hoofs????‍♂️ ???? ???? ???? ???? ^GMO pic.twitter.com/SSBlX3oND6