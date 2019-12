Momentul în care o tânără îl confruntă pe cel care transformat-o în sclavă sexuală la 14 ani

Ashwaq Hajji Hameed, acum în vârstă de 19 ani, a avut curajul de a-l înfrunta pe cel care a răpit-o și violat-o, transformând-o într-o sclavă.

În 2014, fata a fost răpită, apoi vândută ca sclavă și abuzată la vârsta de doar 14 ani, iar câțiva ani mai târziu a reușit să fugă din țară. Ea a ajuns în Germania, unde a trăit timp de trei ani, însă, după ce a descoperit că bărbatul care a violat-o, Abu Humam, se află în Germania, a fugit și din această țară.

Tânăra a povestit că, într-o zi, în timp ce se afla într-un oraș în apropiere de Stuttgart, s-a întâlnit pe stradă cu Abu Humam, iar acesta a oprit-o și i-a spus că știe cine este și unde locuiește.

Speriată, tânăra a fugit din Germania și s-a întors în Irak, unde a preferat să stea într-o tabără de refugiați, scrie Daily Mail.

Abia după ce a aflat că Abu Humam a fost arestat și se află în custodia autorităților din Irak, tânăra și-a făcut curaj pentru a-și confrunta violatorul.

Într-o emisiune televizată, fata i-a spus că i-a distrus viața după ce a răpit-o și violat-o la 14 ani, întrebându-l pe acesta de ce a făcut-o.

"Ridică-ți capul. De ce mi-ai făcut asta? De ce? Pentru că sunt Yazidi? Aveam doar 14 ani când m-ai violat. Ridică-ți capul. Tu ai vreo soră? Tu ai sentimente? Ai onoare? Aveam doar 14 ani. Vârsta fiicei tale, a fiului tău. A surorii tale", sunt cuvintele cu care Ashwaq Hajji Hameed și-a înfruntat violatorul, care nu a avut curajul să o privească în ochi sau să-i răspundă.

A young Yazidi girl confronts her ISIS rapist as he hangs his head in shame:

"Have you no shame? Do you have ANY honor at all?" https://t.co/sjINRcFoqh