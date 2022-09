Momentul în care o roată dintr-un parc de distracții se prăbușește de la 15 metri. Sunt 15 persoane rănite | VIDEO

Roata, care se afla într-un târg de distracții din Punjab, în nordul Indiei, s-a prăbușit de la 15 metri înălțime, relatează Daily Mail.

Imaginile filmate de martori arată că turnul pe care se învârtea roata prinde viteza în loc să încetinească, înainte de a se prăbuși. Impactul îi aruncă pe participanți de pe scaunele lor în timp ce roata se ciocnește de platformă.

????Fairground Spinning wheel crashes to the ground in Mohali, #India; at least 10 injured. pic.twitter.com/Ge2KMN9o46