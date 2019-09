Momentul în care o morsă scufundă o salupă pneumatică rusească. Reacția rușilor

O morsă a atacat și a scufundat o șalupă rusească, în timpul unei expediții în Aripelagul Franz Josef din Arctica. Șalupa aparținea de vasul Altai din Flota Nordului, la bordul căruia se aflau cercetători ai Societăţii ruse de Geografie.

În imaginile publicate se observă câțiva membri ai echipajului aflați pe șalupă încearcă să alunge morsa cu o lance. Mamiferul marin devine nervos și se repede spre barcă, avariind-o. Echipajul a plecat în viteză către țărm unde a ajuns cu bine.

Societatea Rusă de Geografie a informat că șalupa s-a scufundat în urma atacului, pe 18 septembrie. Flota de Nord a anunţat incidentul, într-un comunicat, însă nu menţionează scufundarea acesteia.

Știrea preluată de presa internațională, inclusiv de CNN, nu făcea referire la o barcă pneumatică atacată de morsă, ci la o ”vas”, astfel că rușii au publicat imaginile pentru a arătă că flota rusească nu a fost ”umilită”, așa cum era sugerat.

Nu se știe ce a dus la atacul morsei, însă unele surse indică utilizarea unei drone care ar fi speriat animalul.

Morsele pot deveni foarte agresive dacă simt că puii lor sunt în pericol, iar femelele pot ajunge și până la greutatea de 900 de kilograme.

