Momentul în care o mamă își vede pentru prima oară în 42 de ani copilul. A fost furat la naștere dintr-un spital | VIDEO

„Te iubesc foarte mult”, i-a spus Jimmy Lippert Thyden mamei sale, în timp ce se îmbrățișau și plângeau de fericire.

„M-a lăsat fără suflu. ... Am fost sufocat de gravitatea acestui moment”, a declarat Thyden pentru The Associated Press într-o convorbire video după reîntâlnire. „Cum poți îmbrățișa pe cineva într-un mod care să compenseze 42 de ani de îmbrățișări?”.

Călătoria sa pentru a-și găsi familia biologică, pe care nu a cunoscut-o niciodată, a început în aprilie, după ce a citit știri despre copii adoptați și născuți în Chile, care au fost reuniți cu rudele lor biologice cu ajutorul organizației nonprofit chiliană Nos Buscamos.

Organizația a descoperit că Thyden s-a născut prematur într-un spital din Santiago, capitala Chile, și a fost plasat într-un incubator. Lui González i s-a spus să părăsească spitalul, dar când s-a întors pentru a-și lua copilul, i s-a spus că acesta murise și că trupul său fusese aruncat, potrivit datelor din dosar, pe care Thyden le-a rezumat pentru AP.

„Documentele pe care le am pentru adopția mea arată că nu am rude în viață. În ultimele luni am aflat că am, de fapt, o mamă, patru frați și o soră”, a declarat Thyden în interviul din Ashburn, Virginia, unde lucrează ca avocat de apărare penală, reprezentând „oameni care arată ca mine” și care nu își permit un avocat.

El a spus că al său a fost un caz de „adopție contrafăcută”.

Nos Buscamos estimează că zeci de mii de copii au fost luați din familiile chiliene în anii 1970 și 1980, pe baza unui raport al Poliției de Investigații din Chile, care a analizat pașapoartele copiilor chilieni, care au părăsit țara și nu s-au mai întors niciodată.

„Adevărata poveste a fost că acești copii au fost furați din familii sărace, femei sărace care nu știau. Nu știau cum să se apere”, a declarat Constanza del Río, fondator și director și Nos Buscamos.

Traficul de copii a coincis cu multe alte încălcări ale drepturilor omului care au avut loc în timpul domniei de 17 ani a generalului Augusto Pinochet, care la 11 septembrie 1973 a condus o lovitură de stat în Chile pentru a-l da jos pe președintele marxist Salvador Allende. În timpul dictaturii, cel puțin 3.095 de persoane au fost ucise, potrivit cifrelor guvernamentale, iar alte zeci de mii au fost torturate sau încarcerate din motive politice.

În ultimii nouă ani, Nos Buscamos a orchestrat peste 450 de reuniuni între persoanele adoptate și familiile lor biologice, a declarat del Río.

Alte organizații non-profit desfășoară activități similare, printre care Hijos y Madres del Silencio din Chile și Connecting Roots din Statele Unite.

Nos Buscamos are un parteneriat de doi ani cu platforma de genealogie MyHeritage, care oferă kituri gratuite de testare ADN la domiciliu pentru a fi distribuite persoanelor adoptate din Chile și victimelor suspecte ale traficului de copii din Chile.

Testul ADN al lui Thyden a confirmat faptul că este 100% chilian și l-a asociat cu un văr primar care folosește, de asemenea, platforma MyHeritage.

Thyden i-a trimis vărului său actele sale de adopție, care includeau adresa mamei sale biologice și un nume foarte comun în Chile: María Angélica González.

S-a dovedit că vărul său avea o María Angélica González din partea mamei lor și l-a ajutat să facă legătura, dar González nu i-a răspuns la telefon până când nu i-a trimis prin SMS o fotografie cu soția și fiicele sale.

„Apoi s-a rupt barajul”, a spus Thyden, care a trimis mai multe fotografii cu familia americană care l-a adoptat, cu perioada petrecută în Marina SUA, cu nunta sa și cu multe alte momente memorabile din viața sa.

„Încercam să închei 42 de ani de o viață care i-a fost luată. Luată de la amândoi”, a spus el.

El a călătorit în Chile împreună cu soția sa, Johannah, și cu cele două fiice ale lor, Ebba Joy, în vârstă de 8 ani, și Betty Grace, în vârstă de 5 ani, pentru a-și cunoaște familia.

Intrând în casa mamei sale, Thyden a fost întâmpinat cu 42 de baloane colorate, fiecare dintre ele însemnând un an petrecut departe de familia sa biologică.

„Există o împuternicire în a sparge acele baloane, o împuternicire în a fi acolo cu familia ta pentru a face inventarul a tot ceea ce s-a pierdut”, a spus el.

Thyden își amintește reacția mamei sale biologice când a primit vești de la el: „Mijo (fiu), nu ai idee câte oceane am plâns pentru tine. Câte nopți am stat trează rugându-mă ca Dumnezeu să mă lase să trăiesc suficient de mult pentru a afla ce s-a întâmplat cu tine”.

González a refuzat să fie intervievată.

Thyden, împreună cu soția și fiicele sale, a vizitat grădina zoologică din Santiago, unde familia sa americană l-a luat pentru prima dată după adopție. De data aceasta, ghidul lor a fost sora sa biologică.

Întorcându-se acasă la González, Thyden și-a dat seama că el și mama sa au în comun dragostea pentru gătit.

„Mâinile mele sunt din același aluat ca ale mamei mele”, a spus el în timp ce făceau împreună empanadas prăjite. El a promis că va continua să folosească rețeta de familie pentru a rămâne conectat cu familia și cultura sa.

Thyden a declarat că părinții săi adoptivi îl sprijină în demersul său de a se reîntâlni cu rudele pierdute, dar au fost „victime involuntare” ale unei rețele de adopții ilegale de mare anvergură.

„Părinții mei și-au dorit o familie, dar nu și-au dorit niciodată așa ceva”, a spus el.

Părinții săi adoptivi au refuzat să comenteze situația.

Deși Thyden a reușit să se reunească cu succes cu familia sa biologică, el recunoaște că reunificarea ar putea să nu decurgă la fel de bine pentru alți adoptați.

Sursa: AP Dată publicare: 29-08-2023 08:57