Momentul în care o bătrână de 80 de ani este tâlhărită în apropierea casei. VIDEO

Un tânăr din Marea Britanie este căutat de poliție după ce a tâlhărit o bătrână în vârstă de 80 de ani.

Incidentul a avut loc în seara de 30 octombrie în Sheffield. Agresorul a abordat-o pe victimă pe o alee îngustă, în timp ce se îndrepta spre casă. Acesta i-ar fi cerut bătrânei bani de taxi, iar când femeia a refuzat, tânărul i-a apucat geanta și a tras

de ea, potrivit Daily Mail.

Femeia a încearcat să se opună și cade la pământ, moment în care bărbatul reușește să fugă cu geanta ei.

Poliția a publicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere în încercarea de a-l prinde pe agresor.

"Continuăm ancheta în cazul acestui incident dureros în care a fosr implicată o bătrână vulnerabilă și am vrea să vorbim cu oricine are informații care ne-ar putea ajuta", a transmis detectivul Wayne Price.