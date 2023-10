Momentul în care are loc atacul terorist din Ankara. Explozia, urmată de focuri de armă | VIDEO

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan urma să ia cuvântul în această sesiune, porivit presei turce.

Guvernul a evocat un atentat sinucigaş.

Postul privat de televiziune NTV a anunţat că, după explozie, au avut loc focuri de armă.

„Doi terorişti s-au prezentat, la bordul unui vehcul militar uşor, către ora (locală) 9:30 (şi ora României) în faţa porţii de la intrarea în Direcţia Generală a Securităţii a Ministerului nostru de Interne şi au comis un atentat cu bombă”, a anunţat Ministerul de Interne.

„Unul dintre terorişti s-a detonat, iar altul a fost neutralizat. Doi dintre poliţiştii noştri au fost răniţi” de flăcările provocate de explozie, a mai anunţat pe X Ministerul.

Camerele de supraveghere din zona Parlamentului Turciei au surprins momentul terifiant al atacului terorist.

În imagini, publicate pe platforma X (fostul Twitter), se poate vedea clar explozia produsă de bomba detonată de cei doi teroriști.

În plus, o altă înregistrare video, postată pe X, arată momentul schimbului de focuri de armă care a urmat imediat după explozie.



