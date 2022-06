Momentul în care acoperișul și fațada unei clădiri din Budapesta s-au prăbușit. Mai mulți oameni sunt răniți. VIDEO și FOTO

Poliția din Budapesta a declarat într-un comunicat că vor continua căutările sub moloz și în clădire, dar că până acum nu există indicii de decese, ci doar patru persoane rănite.

"Pompierii au percheziţionat maşinile avariate cu câini de căutare, dar nu au găsit pe nimeni în ele, nici în apartamentele avariate”, a transmis Máté Kisdi, purtătorul de cuvânt al Direcției de Gestionare a Dezastrelor din Budapesta, conform Daily News Hungary.

La fața locului au venit, șase ambulanțe, pe lângă echipajele de poliție care au asigurat zona.

Accesul în zonă a fost blocat până când polițiștii vor încheia ancheta prăbușirii. Conform primelor informații, de vină ar fi anumite defecțiuni structurale, conform AP.

