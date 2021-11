Momentul exploziei taxiului în fața spitalului din Liverpool. VIDEO

În imaginile postate pe Twitter sunt surprinse momentele în care taximetristul ajunge cu mașina în fața spitalului Spitalului de femei din Liverpool, iar apoi aceasta explodează.

Numele taximetristului este David Perry și este văzut ca un erou acum, după ce înainte de explozie el a sărit din mașină, dar l-a închis pe terorist în interior, acesta murind, amintește Mirror.

Numele atacatorului este Emad Al Swealmeen, în vârstă de 32 de ani. Poliţia a calificat explozia taxiului drept atac terorist.

Taximetristul a primit îngrijiri medicale într-un spital și apoi a fost externat.

Absolute shit house that terrorist. David Perry should never have to pay for a pint ever again, some fella ???????? pic.twitter.com/9axkEjdZf6