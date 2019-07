Moment stânjenitor pentru Ivanka Trump la Summitul G20. Ce a făcut lângă liderii mondiali

În imagini s vede cum Ivanka Trump încearcă să intervină într-o conversaţie între mai mulţi lideri mondiali la Summitul G20, relatează AFP.

La Conferinţa de la Ialta dintre Churchill, Roosevelt şi Stalin, pe plaja Debarcării din Normandia sau pe Lună: într-o serie de colaje trucate, tânăra de 37 ani apare, împotriva voinţei sale, în cele mai importante momente ale istoriei, pe internet.

Hashtag-ul #UnwantedIvanka ('Ivanka indezirabila') a apărut pe Twitter după publicarea în acest weekend pe contul de Instagram al Palatului Elysée a unei înregistrări video realizate la Summitul G20 din Japonia.

În înregistrare se poate vedea cum Ivanka Trump încearcă să intervină într-o discuţie informală între premierul britanic Theresa May, premierul canadian Justin Trudeau, preşedintele francez Emmanuel Macron şi şefa FMI, Christine Lagarde, care pare să o ignore pe 'Prima Fiică a SUA', aflată lângă ea.

"Poate să pară şocant pentru unii, dar să fii 'fiică' nu este o calificare profesională", a reacţionat tânăra aleasă democrată Alexandria Ocasio-Cortez.

Ivanka Trump are statutul oficial de consilieră a preşedintelui, care îi este şi tată.

Prezentă cu regularitate, alături de soţul său Jared Kushner, în anturajul apropiat al lui Donald Trump la G20 de la Osaka, ea s-a aflat de asemenea alături de tatăl său la întâlnirea istorică a acestuia cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în Zona Demilitarizată dintre cele două Corei.

Tânărul cuplu călătoreşte des cu miliardarul republican, care îi ascultă cu atenţie, comentează AFP.

Jared Kushner a fost însărcinat cu o mare responsabilitate: să elaboreze un plan de pace pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian.

Donald Trump a declarat în aprilie că a intenţionat să o numească pe fiica sa Ivanka la conducerea Băncii Mondiale sau ca ambasadoare a SUA la ONU.

"Este un diplomat adevărat" şi "este foarte bună cu cifrele", a spus el într-un interviu pentru The Atlantic, precizând că a renunţat însă la idee pentru a nu fi acuzat de "nepotism".

