Moment emoționant la Globurile de Aur. Sandra Oh, ovaționată de părinții ei când și-a ridicat premiul

Cel mai emoționant moment a fost atunci când actriței i-a fost înmânat premiul. Chiar în timp ce actrița a urcat pe scenă, tatăl ei a aplaudat-o în picioare extrem de entuziasmat.

Însă, Oh Junsu și Jeon Young-nam, au avut cea mai fabuloasă reacție atunci când Sandrei i-a fost înmânat premiul. Momentul emoționant a fost imediat distribuit pe Twitter, iar mii de internauți au fost pur și simplu captivați de entuziasmul lor.

Alții au ținut să o felicite pe actriță pentru că în discursul ei nu a uitat să le mulțumească părinților, în limba coreană, pentru tot sprijinul acordat, relatează Daily Mail.

"Am început să plâng când Sandra le-a mulțumit părinților în limba coreană", a scris un internaut.

"Am avut lacrimi în ochi, văzând reacția părinților", a fost un alt comentariu.

