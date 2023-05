Moldova, mai aproape de UE. Maia Sandu: „Summitul european găzduit de Chişinău semnalează unitatea în faţa războiului Rusiei”

Aflată deja la Chişinău, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat, la rândul său, un nou pachet de sprijin pentru Moldova, care să o ajute să facă faţă războiului şi să o aducă mai aproape de Uniunea Europeană.

Între cele cinci „iniţiative concrete” anunţate de preşedinta Comisiei Europene se numără şi semnarea unui acord între Republica Moldova şi UE prin care tarifele la roaming pentru telefonia mobilă vor scădea începând cu 1 ianuarie 2024.

„Atunci când vom merge în ţările UE, vom putea vorbi cu familiile noastre, rămase acasă, mai des şi mai ieftin”, a subliniat preşedinta Maia Sandu.

În jur de 50 de lideri europeni, inclusiv preşedintele Klaus Iohannis, se vor întâlni joi la Castelul Mimi, aflat în mijlocul unei podgorii moldoveneşti, într-o demonstraţie de susţinere pentru fosta republică sovietică care a solicitat să adere la Uniunea Europeană după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022. Guvernul pro-occidental, care a acuzat Rusia că a pus la cale căderea sa la începutul acestui an, spune că intenţionează să folosească summitul pentru a-şi prezenta reformele şi pentru a convinge liderii să deschidă cât mai curând posibil negocierile de aderare la UE, potrivit News.ro.

„Mâine, 1 iunie, este o zi importantă pentru Republica Moldova şi pentru prietenii şi partenerii ţării noastre, care vin în Moldova. Mâine vom spune cu mândrie: Bun venit, Europa, la noi acasă! Întreaga Europă se adună la Bulboaca - un sat frumos din ţara noastră - să discute despre securitate, energie şi despre o Europă mai bine conectată şi mai prosperă. Este o onoare pentru noi să fim gazda summitului Comunităţii Politice Europene, la care participă 50 de preşedinţi, prim-miniştri şi înalţi oficiali ai Uniunii Europene. Moldova are mulţi prieteni, care sunt alături de noi şi ne susţin în aspiraţia ce uneşte cetăţenii noştri - de a construi o Moldovă europeană acasă. Prezenţa acestor lideri (...) este un mesaj foarte clar că Moldova nu este singură”, a declarat miercuri preşedinta Maia Sandu.

La rândul său, preşedinta Comisiei Europene Ursula Von der Leyen a spus că Moldova face progrese clare pe calea aderării la UE. „Este uimitor să vedem că, în ciuda tuturor presiunilor, Moldova avansează rapid şi cu mare calitate”, a declarat ea, anunţând că UE îşi va mări „semnificativ” delegaţia de la Chişinău pentru a sprijini continuarea reformelor.

„În această săptămână, Moldova este inima Europei. Este firesc ca cel de-al doilea summit al Comunităţii Politice Europene să aibă loc aici. Casa dumneavoastră este în Europa. Noi vă susţinem la fiecare pas”, a transmis, la Chişinău, Ursula von der Leyen.

Noul pachet de sprijin al UE pentru Republica Moldova „vă va ajuta să faceţi faţă impactului unui război la uşa dumneavoastră şi vă va aduce mai aproape de UE”, a spus Ursula von der Leyen în conferinţa de presă comună cu preşedinta Maia Sandu.

Pachetul cuprinde cinci iniţiative concrete:

1. Reducerea tarifelor de roaming între UE şi Moldova

2. Oferirea unui nou sprijin economic în valoare de până la 1,6 miliarde de euro

3. Sprijinirea sectorului energetic şi de investiţii în surse regenerabile de energie

4. Creşterea securităţii şi a rezilienţei Republicii Moldova

5. Sprijinirea accelerării progreselor pe calea sa către UE.

