Moarte suspectă a unui bărbat plecat în vacanță cu familia, care a luat droguri fără să știe. Cum a ajuns la supradoză

Bărbatul pe nume Philip Weybourne a suferit un stop cardiac fatal în timpul vacanței. Rapoartele medicale arată că el a consumat drogul fatal fără să știe.

El lucra ca director la o companie internațională de IT din West Malling din Kent, Regatul Unit, scrie DailyMail.

Conform rapoartelor întocmite de poliție și medici, citate de The Times, în organismul bărbatului a fost găsită o cantitate fatală de fetanil, un opioid sintetic extrem de puternic și periculos, similar morfinei. Administrarea a doar două miligrame de fetanil este letală pentru un om.

Un medic care a efectuat autopsia a stabilit că nu existau alte substanțe ilegale în organismul victimei, moartea bărbatului fiind considerată oficial un accident.

Se crede că această substanță a generat, în 1999, moartea a aproape un milion de americani.

Fentanilul, considera de 100 de ori mai puternic decât morfina, a devenit o alternativă ieftină a heroinei. Fiind folosit inclusiv în medicamente, mulți oameni mor din cauza supradozelor fără să știe că își administrează fentanil.

A murit în vacanță

Bărbatul a murit în mai anul trecut, în vacanță, chiar în ziua în care avea programată o vizită la un parc de distracții împreună cu familia.

„Pe 23 mai ne-am trezit târziu și nu aveam parcuri tematice la care să mergem în acea zi. Am zis că va fi doar o zi relaxantă. Am luat prânzul (...), după aceea am plecat într-o plimbare cu mașina și ne-am întors la hotel”, a povestit Dorlyn Weybourne, soția bărbatului.

Femeia a explicat că soțul ei a plecat de la hotel pentru a se relaxa la un bar. Două ore mai târziu, ea a fost anunțată că soțul ei a fost dus cu o ambulanță la spital.

Ajunsă la spital, medicii i-au spus femeii că soțul ei murise în urma unui stop cardiac. După autopsie s-a aflat că bărbatul avea niveluri fatale de fentanil în sânge.

