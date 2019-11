Mister în jurul unor pachete de bani găsite de locuitorii unui sat din UK

Mai mulți localnici dintr-un sat din Marea Britanie au găsit şi predat poliţiei 13 legături cu câte 2.000 de lire sterline, autoritățile făcând public cazul pentru a putea afla proveniența acestora.

Informaţii despre o serie ciudată de evenimente din satul Blackhall Colliery, situat în comitatul Durham, au circulat doar sub forma unor zvonuri cu privire la faptul că au fost găsite sume de bani.

Până la publicarea, luni, a unui mesaj pe contul de Facebook al poliţiei din Durham, se pare că nimeni nu a ştiut că un donator anonim a lăsat în mod repetat în locuri publice legături conţinând câte douăzeci de bancnote de o sută de lire sterline, scrie Agerpres.

Faptele s-au petrecut în mod repetat începând din 2014, însă ultima oară, luni, poliţia a făcut publice informaţiile în încercarea de a afla cine se află în spatele acestor gesturi generoase.

Autorităţile au contactat banca locală şi oficiul poştal şi au încercat să dea de urma persoanei care a lăsat banii în spaţii publice după amprente, însă fără succes.

''Am venit chiar cu teoria că ar putea fi un câştigător la loterie, care s-a hotărât să ofere ceva înapoi comunităţii, dar adevărul este că încă nu ştim'', a declarat detectivul de poliţie John Forster.

''Sper că făcând public acest lucru putem obţine nişte răspunsuri'', a mai spus responsabilul, adăugând că nu crede că aceste acţiuni sunt asociate unor activităţi ilegale ''deoarece oamenii din acest domeniu sunt foarte atenţi cu banii lor''.

Treisprezece persoane care au găsit până în prezent astfel de legături cu bani le-au predat poliţiei. Dacă nu sunt revendicate, persoanele care le-au găsit le pot păstra, notează Press Association.

O barmaniţă de la Hardwick Hotel, din localul cunoscut de localnici drept ''The Wick'', a declarat: ''Este un Robin Hood modern? Răufăcătorii nu îşi dau banii''.

Un consumator din local, care a refuzat să-şi dezvăluie numele, a spus: ''Comunitatea este foarte apropiată aici, iar dacă cineva găseşte 2.000 de lire pe stradă te aştepţi să vină la 'The Wick' şi să spună: 'toată lumea poate primi o bere'. E genul de loc în care dacă cineva are 2.000 de lire în plus toată lumea ar afla''.