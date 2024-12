Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra instalaţiilor energetice din Ucraina. Explozii multiple la Odesa

„Inamicul îşi continuă teroarea. Încă o dată, sectorul energetic din întreaga Ucraină este sub un atac masiv”, a scris Galuşcenko într-o postare pe Facebook.

Sistemul energetic al Ucrainei a suferit deja 11 valuri de atacuri ruseşti în acest an, care au provocat pagube extinse şi întreruperi îndelungate ale curentului electric în întreaga ţară.

Atacul de vineri a determinat restricţii suplimentare privind utilizarea energiei electrice pentru consumatori, potrivit operatorului reţelei naţionale, Ukrenergo.

Toată Ucraina era vineri sub alertă de raid aerian.

Atacul cu rachete de dimineaţă a fost precedat de un atac nocturn care a implicat zeci de drone.

Autorităţile locale au raportat explozii multiple în oraşul Odesa din sud, iar autorităţile regionale de la Kiev au declarat că sistemele de apărare antiaeriană erau puse în funcţiune.

???? Kyiv residents take shelter in metro stations, as Russian forces launch massive missile attack on Ukraine.

Preliminarily, explosions were heard in Kyiv, Odesa, Kharkiv, and Khmelnytskyi regions.pic.twitter.com/fT7lfHgGsC