Militar mort în timpul unui exercițiu NATO în Bulgaria. Alți 3 militari sunt răniți

Accidentul a avut loc la Aerodromul Ceşnegirovo, în apropiere de Plovdiv, ”într-o operaţiune de salt aerian al forţelor de intervenţie rapidă, în cadrul Exerciţiului Swift Response”, la care iau parte mai multe state membre NATO, a anunţat Ministerul bulgar al Apărării.

Militarii efectuau salturi pe timp de noapte, la joasă altitudine (400 de metri), potrivit purtătoarei de cuvânt a armatei bulgare, Violina Valeva.

Armata canadiană a anunţat marţi pe Twitter moartea militarului Patrick Labrie, din cadrul celui de-al 2-lea Regiment al Cavaleriei Regale Canadiene.

Bombardier Patrick Labrie, a member of the 2nd Regiment, Royal Canadian Horse Artillery based at 4th Canadian Division Support Base Petawawa, Ontario, has died as a result of his injuries during parachute training as part of Exercise SWIFT RESPONSE 19. https://t.co/yGFgXBScLY pic.twitter.com/L7hLFNM2it