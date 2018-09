Milionar britanic şi soţia lui, asasinaţi în Thailanda. Cine s-ar afla în spatele dublei crime și motivul

Cei doi au fost descoperiți la o săptămână după asasinarea lor, ce ar fi putut fi comandată de cumnatul omului de afaceri, potrivit unor surse din poliţia locală, informează AFP.

Alan Hogg, în vârstă de 64 de ani, a fost ucis cu o armă de foc, iar soţia lui, Nhot Suddaen, în vârstă de 60 de ani, a fost ucisă cu lovituri de ciocan, a precizat pentru AFP comandantul de poliţie Manas Kerdsukho.

Cadavrele au fost descoperite în gropi săpate la o adâncime de aproximativ doi metri în grădina vilei cuplului, situată în provincia Phrae din nordul Thailandei, a adăugat el.

Three hitmen admit killing Brit millionaire Alan Hogg and Thai wife by shooting and bludgeoning them with a hammer https://t.co/LTjgW6gf7P pic.twitter.com/PBkQP9mxXj