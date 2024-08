Miliardarul Bill Gates al Marii Britanii este de negăsit după naufragiul unui iaht de lux în Sicilia

Pe lista dispăruților - 6 în total - figurează și un miliardar supra-numit Bill Gates al Marii Britanii.

Miercuri seară, când au fost suspendate căutările, echipele de intervenție reușiseră să aducă la mal patru trupuri neînsuflețite. Trupul bucătarului-șef a fost recuperat luni din apele mării. Un alt cadavru a fost identificat la bordul epavei, dar, la lăsarea întunericului, scafandrii nu reușiseră încă să îl recupereze.

Laura Bundock, corespondent Sky News: „Căutarea pasagerilor dispăruți s-a realizat din aer, la suprafața apei și sub apă. Elicopterele Pazei de Coastă italiene verifică zona. Un robot ghidat de la distanță este, de asemenea, folosit în operațiune. Vorbim despre roboți subacvatici, controlați de la suprafață, dotați cu echipament de căutare. Pot opera până la 300 de metri adâncime și pot rămâne sub apă perioade mai lungi de timp în comparație cu scafandrii.”



Jamie Pringle, specialist în căutări: „Robotul este dotat cu o cameră în partea din față, care transmite în direct imagini la suprafață. În funcție de modelul folosit, acești roboți pot rămâne sub apă până la șase - șapte ore.”



Operațiunea de salvare s-a derulat în condiții dificile. Vasul se află la 50 de metri adâncime, înclinat pe o parte. Ca să ajungă la cabinele aflate sub punte, salvatorii au făcut găuri în ambarcațiune.

Simon Rogerson, editor revista Scuba Magazine: „Este o adâncime care presupune riscuri. Scafandrii trebuie să facă verificări minuțioase în interiorul unui vas recent scufundat. Când o navă se scufundă, toate lucrurile care nu sunt prinse de pereți se vor ridica în apă. Iar acest fapt reduce mult vizibilitatea.”

Pe lista celor 6 pasageri dați dispăruți figurează un magnat din domeniul tehnologiei, britanicul Mike Lynch și fiica lui de 18 ani. Linch a fost achitat în iunie de un juriu din San Francisco, după ce a fost acuzat de fraudă în legătură cu vânzarea companiei sale de software, Autonomy, către Hewlett-Packard, pentru 11 miliarde de dolari, în 2011. Compania americană s-a plâns că activele Autonomy au fost umflate, iar valoarea acestei companii ar fi, de fapt, cu 8,8 miliarde de dolari mai mică faţă de suma de achiziţie.

Oricum, tranzacţia i-a cimentat lui Lynch supranumele de Bill Gates al Marii Britanii. Pe vas se aflau si Jonathan Bloomer, președintele Morgan Stanley Bank International și soția acestuia. Dar și un avocat proeminent, Chris Morvillo, și soția acestuia, designer de bijuterii.

Laura Bundock, corespondent Sky News: „Acesta este superiahtul Bayesian, cu catargul său de 72 de metri, al doilea cel mai lung din lume. Naviga în jurul insulelor din largul Siciliei și era ancorat aici, în golful Porticello, un loc cu ape liniștite, numai bun pentru iahturi.”

Martorii spun că ambarcatiunea, cu 22 de persoane la bord - pasageri și membri ai echipajului - a fost înghițită de o trombă de apă, fără ca alte vase ancorate în jur să fie cumva afectate. 15 oameni au scăpat cu viață.

Skip Novak, iahtman veteran: „Trebuie să fi fost un vânt foarte puternic, combinat sau nu cu o trombă marină, așa cum s-a speculat. Însă, de ce ar fi cedat catargul unui vas ancorat fără vele ridicate? E posibil să fi fost un vânt atât de puternic încât să fi cauzat vibrații puternice în structura navei, ceea ce numim armonice, care ar fi putut să miște catargul de la poziția verticală, poate s-a rupt unul dintre cablurile de susținere. Și este suficient ca unul dintre sistemele de fixare a catargului să se rupă, iar catargul, care nu mai este susținut, să cadă într-o parte (și să răstoarne vasul).”

Pe lângă specialiști italieni, în anchetă se vor implica și anchetatori britanici. Însă primele concluzii nu sunt așteptate înainte de începutul anului viitor.

