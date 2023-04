Mii de israelieni, inclusiv parlamentari, într-un marș spre o zonă ilegală din Cisiordania

Scopul marşului către avanpostul coloniştilor, la sud de oraşul palestinian Nablus, este de a demonstra solidaritatea cu comunitatea de colonişti din Cisiordania în urma unei reînnoite erupţii de violenţe.

Politicieni care se opun guvernului religios de dreapta al prim-ministrului Benjamin Netanyahu şi-au exprimat critici faţă de marş, spunând că distrage forţele de securitate de la munca lor reală în timpul unei perioade tensionate.

Today, thousands of Israeli settlers joined by Ministers and Members of the Knesset like Ben-Gvir and Smotrich, blocked roads and schools and marched towards Beita in the occupied West Bank attempting to "legitimize" the illegal settlement of "Eyvatar" imposed on Jabal Sbeih. pic.twitter.com/YC9O2XjXxN