Mesajul secret primit de o femeie pe pantofii de mireasă de la mama ei decedată: ”Am avut un șoc”

Facebook.com

O femeie din Marea Britanie e avut o surpriză uriașă în ziua nunții, pe 9 martie, când a găsit pe talpa pantofilor de mireasă un mesaj secret de la mama ei bolnavă, care a murit înainte să o vadă mireasă.

Emma, din Leicestershire, s-a logodit în 2016, iar o lună mai târziu mama ei a fost diagnosticată cu cancer la plămâni în fază terminală. A sperat că la eveniment va participa și ea, dar a murit în 2017, relatează BBC.

Emma, în vârstă de 38 de ani, a primit pantofii în urmă cu o săptămână și a aflat că mama ei a plătit în secret pentru ei. Aveau scris pe talpă un mesaj surpriză: ”Am vrut să ai un cadou surpriză de la mine în ziua nunții. Pantofii sunt cadoul meu pentru tine. Sper să ai o zi magică. Îți trimit multă dragoste și îmbrățișări. Mama.”

Ea urmează să se căsătorească cu logodnicul ei în luna august a acestui an.

”Nu am avut nicio idee, logodnicul meu a știut. Am avut un șoc. Am început să plâng, nu puteam să respir, să vorbesc”, a povestit Emma, sâmbătă, pe contul de Facebook.

După ce și-a împărtășit povestea, a primit numeroase mesaje de susținere.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer