Mesajul liderului liberalilor din PE pentru Guvernul României după violențele de la proteste

”În urma recentelor evenimente din București, dialogul și consultările reprezintă singura cale de urmat. Dreptul de a protesta și libertatea de asociere nu pot fi restricționate dacă au loc într-o manieră pașnică. Totuși, este evident că reprimarea violentă a unui protest de stradă nu este acceptabilă. Este urgent ca guvernul României să propună reforme ambițioase care să rezolve eficient problema corupției. Este, de asemenea, necesar să se asigure sfârșitul puterii nelimitate și manipulărilor efectuate de serviciile secrete. Este esențial ca România să rămână pe calea reformei și politicilor progresiste mai ales înainte de preluarea președinției Uniunii Europene” a scris Guy Verhofstadt într-o postare pe Facebook.

In Romania, right to protest & freedom of peaceful assembly must never be restricted. Repression is unacceptable.The Romanian Gov must pursue anti-corruption reforms & ensure the end of the secret services' omnipotence,especially ahead of its EU Presidency https://t.co/saWMqYwEOl