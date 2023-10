Mărturisirile lui Jon, atacatorul de la școală: „Mama a cumpărat pușca sâmbătă, luni mi-am împușcat profesorul cu ea”

În prima zi de școală după ce mama sa a cumpărat o pușcă Winchester automată de calibru 12 pentru "protecție" , Jon Romano, în vârstă de 16 ani, a luat arma la liceul Columbia și l-a împușcat pe unul dintre profesorii săi. Jon, care a ispășit o pedeapsă de 16 ani pentru tentativă de omor, a devenit un militant împotriva violenței cu arme de foc și a declarat pentru podcastul Other Peoples' Lives că a fost un copil cu probleme, transmite publicația Daily Star.

„Când vorbesc despre unele dintre problemele care s-au întâmplat în viața mea sau despre problemele de sănătate mintală pe care le-am avut, nu pun ceea ce am făcut pe seama lor. Știam că dacă aș fi tras câteva focuri de armă și aș fi terorizat oamenii, poliția ar fi apărut și ar fi fost gata să mă ucidă. Așa am sperat să mor", a spus el.

Mama lui a cumpărat pușca sâmbătă, 7 februarie 2004. Două zile mai târziu, luni, Jon a intrat în școala sa cu arma încărcată, sperând să fie împușcat de poliție.

Jon a povestit ce s-a întâmplat ulterior: „Aveam pușca în mână. Un student vine după colț și încearcă să intre în baie. Se oprește literalmente și se blochează în fața mea - poate la un metru distanță. Mă vede și spune "Nu poate fi adevărat", se întoarce și fuge. Elevul a șipat ca să dea alarma și a fost chiar certat de unul dintre profesori pentru că a făcut zgomo. Atunci am tras primul foc de armă. Împușcătura s-a dus deasupra lor, în tavan, dar ei nu și-au dat seama."

Pușca de vânătoare fusese încărcată cu alice, proiectile letale de aproape.

„Foloseam muniție de calitate inferioară. Nu spun că nu poți răni pe cineva cu așa ceva, dar intenția mea a fost că eram acolo să mă dau mare"

Atacatorul, care avea un istoric de probleme de sănătate mintală, spera să fie ucis de polițiști. Dar, în timp ce echipele SWAT se grăbeau să ajungă la școală și un elicopter survola zona, el l-a împușcat pe unul dintre profesorii săi.

„Mi-am imaginat că vine poliția, mă așez, pun arma în gură și apăs pe trăgaci. dar înainte ca toate acestea să se întâmple, sunt aruncat pe spate." Directorul adjunct al școlii, John Shawchuck, l-a văzut pe Jon stând la ușa clasei, cu țeava fumegândă, și a acționat.

„S-a apucat de mine și a apucat arma, a întins o mână și a apucat țeava, iar cealaltă mână a venit pe partea cealaltă și a tras de pușcă Am început să mă zbat, încercând să-l dau jos de pe mine și degetul meu era pe trăgaci, așa că arma s-a descărcat. Nu am știut în acel moment..., nu am știut că în spatele nostru venea [un alt] profesor și nu mi-am dat seama că tocmai l-am împușcat" a explicat atacatorul.

Michael Bennett, un profesor de educație specială care venise să ajute, a fost rănit la picior. În acest moment, Jon a fost dezarmat și condus în marș spre biroul directorului școlii, unde a fost ulterior arestat. Ulterior, el a fost condamnat pentru tentativă de omor și a fost condamnat la 20 de ani după gratii.

După 16 ani de pușcărie, acum combate violența armată pe TokTok

A ispășit 16 ani din pedeapsă și, de la eliberarea sa în 2020, a vorbit despre violența armată - în special pe TikTok, unde a adunat aproximativ 250.000 de urmăritori.

În biografia sa de pe platformă scrie: „După ce am fost parte a problemei, este timpul să fac parte din soluție." Unul dintre videoclipurile sale îi reface pașii în timp ce mergea prin vechea sa școală în acea zi fatidică.

„Intenția mea nu a fost să ucid, ci să mor în fața altor oameni. Știam că îi voi traumatiza, ceea ce am și făcut. Am vrut să împărtășesc durerea mea cu alții și regret mai mult decât orice, dar vreau ca oamenii să știe ce s-a întâmplat în acea zi", a mai explicat el.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , , Dată publicare: 26-10-2023 14:01