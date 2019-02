Mărturiile unei americance care s-a alăturat ISIS. Care este cel mai mare regret

Hoda vrea să se întoarcă la familia sa din statul american Alabama, recunoscând că a făcut o mare greșeală. Femeia, care odinioară făcea apel pe Social Media către ceilalți jihadiști pentru a vărsa sângele americanilor, acum susține că „a fost spălată pe creier”.

American Isis bride Hoda Muthana pleads with US authorities to return home from Syria https://t.co/8mvBG6cRg2 pic.twitter.com/wRImKdzdGM