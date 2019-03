Relatări terifiante ale martorilor atacurilor din Noua Zeelandă: „Erau morți peste tot”

Oamenii spun că un bărbat a început să tragă cu focuri de armă la una dintre cele două moschei, potrivit The Star.

„Am auzit țipete și plânsele, am văzut că unii oameni au murit, unii fugeau și era în moschee și un bărbat aflat în scaun cu rotile”, a spus martorul.

Bărbatul a mai declarat că slujba a fost una liniștită și că se desfășura în mod normal, până în momentul atacului armat. „Nu am văzut cine a fost împușcat, dar am văzut că unii oameni erau plini de sânge”.

Len Peneha este un alt martor, care locuiește lângă moschee. Acesta a spus că a văzut un bărbat îmbrăcat în negru în moschee la ora locală ora 13:45 și apoi a auzit zeci de împușcături. „Am văzut că erau morți peste tot. Nu înțeleg cum poate cineva să facă așa ceva”.

Mohan Ibrahim a fost una dintre cele 200 de persoane din moscheea Al Noor.

„La început am crezut că a fost vorba despre un șoc electric, dar apoi toți oamenii au început să alerge. Încă mai am prieteni înăuntru. Sunt îngrijorat pentru viața lor”, a spus Mohan.

Mai mulţi oameni au fost ucişi în timpul unor atacuri armate asupra a două moschei din oraşul neozeelandez Christchurch în timpul rugăciunii de vineri. În urma incidentelor, ar fi între 9 şi 27 de morţi.

Patru persoane au fost reţinute, trei bărbaţi şi o femeie, a declarat comisarul poliţiei neo-zeelandeze Mike Bush.

#BREAKING: A bomb has been found in a car in Christchurch, around three kilometres from where the original shooting took place. #9News pic.twitter.com/nFrFRbMFr4