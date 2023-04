Mărturii terifiante ale victimelor războiului din Ucraina: „M-au forțat să-mi sap propriul mormânt”

Povestea lui Lyubov a fost una dintre cele două mărturii îngrozitoare care au creat emoții puternice membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților din SUA, în timpul audierilor despre posibile crimele de război comise de soldații ruși în Ucraina. Audierile au avut loc miercuri, iar cei doi supraviețuitori, Lyubov și un tânăr de 16 ani, au cerut fie protejați, de aceea numele lor complet nu va fi făcut public.

Lyubov este o femeie ucraineană în vârstă de 57 de ani din Herson. Ea a povestit extrem de tulburată cum soldații ruși au bătut-o, au amenințat-o că o vor viola și au forțat-o să-și sape propriul mormânt, relatează CNN.

Lyubov, care era contabil înainte de război a povestit cum soldații ruși au intrat cu forța în casa ei, pretinzând că ascunde arme și i-au confiscat „o hartă a Ucrainei, steagul Ucrainei, magneți suvenir cu imagini cu Ucraina, un jeton în culorile albastru și galben și o panglică - simbol cu victimele celui de-al Doilea Război Mondial.”

Russian soldiers "forced me to dig my own grave."

US lawmakers hear accounts of alleged Russian war crimes. https://t.co/DVgGVmslx7