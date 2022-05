Mărturia unui soldat rus capturat în Ucraina. Ce se întâmplă în armata lui Putin

IMAGO IMAGES

Un militar rus capturat de forțele ucrainene la Harkov a mărturisit că soldații trimiși de Putin la război sunt tratați „precum câinii” și nu sunt antrenați deloc, potrivit The Sun.

Soldatul de 26 de ani, căruia i se cunoaște doar prenumele - Vadim - i-a descris pe majoritatea comandanților săi drept „șacali” fără inimă.

Acesta a mărturisit că se simte trădat de Kremlin și că declarațiile sale despre armata rusă pedepsite de lege.

Se afla într-un convoi care transporta un sistem de rachete Grad, când militarii ruși au fost prinși într-o ambuscadă, la doar trei zile după ce Vladimir Putin a declanșat invazia, în februarie.

Vadim a fost aruncat din camion de o explozie și crede că toți ceilalți solldați au fost uciși. S-a târât lângă un copac de pe marginea drumului și apoi a leșinat, dar a fost trezit de zgomotul bombelor care explodau în jurul său.

Una dintre explozii l-a rănit la coapsă și a reușit cu greu să ajungă la o poartă abandonată unde a zăcut timp de 10 zile. După ce și-a mai recăpătat forța în picior a șchipătat aproape 5 kilometri ptrin pădure până la un complex de apartamente. A intrat într-un apartament unde a zăcut trei zile, având la dispoziție un frigider cu mâncare.

Vadim s-a predat apoi când a văzut o patrulă a forțelor ucrainene.

„Acum am două opțiuni. Ori voi fi în închisoare aici, ori voi fi în închisoare în Rusia, din cauza a ceea ce am spus despre armata rusă. Mulți oameni cred că este a doua armată din lume, dar nu avem nimic. Nu avem pregătire, nu avem echipament și este o crimă să spui asta în Rusia", a spus el pentru The Sun.

Vadim a vorbit și despre momentul în care a început invazia. El a spus că militarii ruși știau că se întâmplă ceva major când tuturor li s-a ordonat să-și predea telefoanele și actele de identitate.

Apoi li s-a spus să treacă pe granița și să înceapă să atace un anumit punct pentru care li s-au dat coordonatele. Abia apoi militarii ar fi aflat că era vorba despre sat cu civili, spuen Vadim.

„M-am gândit mult la crimele de război. Eu cred. Pentru că știu cum stau lucrurile în țara mea. Și pentru că au lăsat pe oricine să se înscrie în armată”, a mai spus el.