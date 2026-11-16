Măsura vine după ce Parlamentul a votat anul trecut dezincriminarea avortului prin abrogarea unei prevederi din Legea privind infracțiunile împotriva persoanei, adoptată în 1861, scrie The Independent.

Grațierea se va aplica și femeilor care au primit avertismente din partea poliției. În cazul celor arestate sau anchetate pentru că și-au întrerupt singure sarcina, informațiile respective vor fi eliminate din cazierul judiciar. Femeile nu vor trebui să depună cereri individuale, iar unele grațieri vor fi acordate postum.

Peste 100 de femei, anchetate în ultimii ani

Guvernul nu a precizat câte femei vor beneficia de această măsură. Tonia Antoniazzi, deputată laburistă care a introdus amendamentul pentru dezincriminarea avortului, a declarat însă că poliția a investigat peste 100 de femei suspectate de avort ilegal în cei cinci ani care au precedat votul de anul trecut.

Printre acestea s-au numărat și femei care trecuseră prin avorturi spontane sau nașteri de copii morți.

Antoniazzi a amintit situațiile în care femeile suspectate că și-ar fi provocat un avort erau luate din paturile de spital și duse la secțiile de poliție pentru interogatoriu, în loc să primească îngrijirile medicale de care aveau nevoie.

„Această traumă nu poate fi ștearsă, dar sper că măsura va alina o parte din suferința pe care au îndurat-o aceste femei, permițându-le să participe din nou pe deplin la viața societății, să-și trăiască viața, să lucreze în locurile de muncă pe care și le-au dorit întotdeauna”, a declarat deputata.

La rândul său, Heidi Stewart, directoarea executivă a organizației British Pregnancy Advisory Service, a spus că nicio grațiere nu poate șterge suferința și trauma provocate de incriminarea femeilor, dar că schimbarea recunoaște prejudiciile produse de vechea legislație și reprezintă un pas important către justiție.

Ce prevede legislația actuală

În Anglia, Scoția și Țara Galilor, avortul poate fi efectuat legal de medici până la 24 de săptămâni de sarcină, iar după acest termen în anumite circumstanțe speciale, de exemplu atunci când viața mamei este în pericol. În Irlanda de Nord, avortul a fost dezincriminat în 2019.

Potrivit Legii privind criminalitatea și activitatea poliției, intrată în vigoare în această primăvară, femeile care își întrerup sarcina în orice stadiu nu mai pot fi urmărite penal. Schimbarea a fost contestată de organizații anti-avort, care au susținut că dezincriminarea ar putea permite întreruperea sarcinii la cerere, indiferent de stadiul acesteia.