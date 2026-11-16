Grupările, formate din peste 20 de persoane, controlau piața stupefiantelor în Caransebeș și Reșița, colaborând între ele deși aveau specializări și ierarhii diferite.

Acțiunea a fost coordonată de procurorii DIICOT și de polițiștii de la combaterea crimei organizate, transmite news.ro. „Astăzi, 16 noiembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Caraş Severin, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş Severin, au pus în aplicare 26 de mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţelor Caraş-Severin şi Suceava, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive”, se arată în comunicatul oficial al DIICOT și IGPR, conform news.ro.

Anchetatorii au stabilit că cele două clanuri s-au dezvoltat pe parcursul anului 2026, împărțindu-și teritoriul și tipurile de substanțe. „Din actele de urmărire penală a reieşit că, cele două grupuri infracţionale, deşi distincte din punct de vedere al componenţei şi organizării, colaborau în vederea efectuării unor schimburi de droguri şi facilitării distribuţiei acestora către consumatori, liderii fiind specializaţi în comercializarea unor categorii diferite de substanţe, respectiv cocaină, în cazul uneia dintre grupări, şi alte droguri sintetice de mare risc şi produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în cazul celeilalte”, precizează autoritățile.

Prima rețea, cristalizată din primăvara acestui an, se ocupa preponderent de droguri sintetice. Liderul acesteia comanda ingredientele active din state din vestul Europei, prin comenzi online, și a implementat o metodă modernă de livrare. „Acesta a coordonat activitatea de distribuţie, realizată în principal prin metoda «dead drop», care presupunea plasarea drogurilor în locaţii prestabilite şi comunicarea coordonatelor acestora către cumpărători, după confirmarea efectuării plăţii, evitându-se astfel contactul direct dintre distribuitori şi consumatorii finali. Totodată, liderul grupării a comercializat personal droguri către anumiţi clienţi consideraţi de încredere, în timp ce ceilalţi membri au îndeplinit diferite roluri, precum distribuirea stradală a drogurilor, protejarea activităţii infracţionale, recuperarea sumelor de bani datorate, dar şi înlăturarea concurenţei”, explică procurorii.

Rețeaua bogaților

Cea de-a doua grupare, apărută la mijlocul anului, viza un alt segment de piață, concentrându-se pe traficul de cocaină. „Liderul acesteia, a avut un rol central în organizarea şi coordonarea activităţii de distribuţie, atât pentru segmentul vânzătorilor stradali, cât şi în comercializarea directă a drogurilor către propria clientelă, formată îndeosebi din persoane cu disponibilităţi financiare ridicate”, notează anchetatorii. Pentru a nu fi prinși, subalternii operau cu maximă precauție: „La nivelul grupării, ceilalţi membri din eşalonul inferior au desfăşurat activităţi de distribuire directă a drogurilor către consumatori, adoptând măsuri de precauţie în ceea ce priveşte identificarea şi selectarea potenţialilor cumpărători, pentru reducerea riscului de descoperire a activităţilor infracţionale”.

Pe lângă membrii celor două grupări, investigatorii au identificat și dealeri independenți care se aprovizionau de la aceștia pentru a vinde mai departe în propriile cercuri. Rețeaua de distribuție s-a extins inclusiv în municipiul Reșița, unde era folosită aceeași metodă „dead drop”.