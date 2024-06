Manifestații violente în Kenya. Mai multe persoane, ucise în timpul protestelor față de creșterea taxelor. GALERIE FOTO

Există „numeroşi răniţi”, iar potrivit ONG-ului Comisia Kenyană a Drepturilor Omului (KHRC) o persoană a fost ucisă, relatează AFP.

„Poliţia a tras în patru manifestanţi, iar KHRC a fost martoră, omorându-l pe unul dintre ei. Condamnăm ferm acest omor al poliţiei. Asemenea fapte sunt inacceptabile şi constituie o gravă încălcare a drepturilor omului (...)”, denunţă pe X această organizaţie nongubvernamentală (ONG).

FLASH: The Kenyan parliament has just ERUPTED IN FLAMES as protests against the $2.7 BILLION TAX HIKE turn violent.

The hikes were spurred by Kenya's latest IMF DEAL.

As Harvard Prof. Robert Barro puts it, "THE IMF DOESN'T PUT OUT FIRES, IT STARTS THEM."pic.twitter.com/xyMcAucfNg