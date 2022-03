Manifestații uriașe în toată Europa. Oamenii au ieșit în stradă să susțină poporul Ucrainean

Profimedia

Manifestaţii de susţinere a Ucrainei, ţară atacată de Rusia, au loc, sâmbătă, la Paris, relatează Le Figaro.

La Paris, mii de manifestanţi au scandat în franceză, ucraineană şi rusă: “Solidaritate cu Ucraina”, “Putin asasin”. În toată Franţa ar urma să protesteze sâmbătă aproximativ 25.000 de oameni.

In Paris, protesters rally in support of Ukraine pic.twitter.com/pKsykeszAC — Wittgenstein (@backtolife_2022) March 5, 2022

La Londra, sute de oameni, arborând steagul Ucrainei, au cerut oprirea invaziei şi s-au rugat pentru pace. “Putin ucide”, “Embargo total împotriva Rusiei”, “Opriţi-l pe Putin, opriţi războiul!”, au fost mesajele afişate de manifestanţi.

Scenes from Trafalgar Square earlier today… pic.twitter.com/DZL35G1yso — Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) March 5, 2022

La Zurich, zeci de mii de persoane au ieşit pe stradă pentru a cere retragere trupelor Rusiei din Ucraina. “Pace acum!”, este sloganul protestatarilor.

La Roma, mii de oameni au participat la un marş al păcii în centrul oraşului.

Roma, corteo di ventimila manifestanti per dire no alla guerra in Ucraina https://t.co/n55MrJVIoF @ilmessaggeroit — Stefania Falone (@StefaniaFalone) March 5, 2022

Manifestaţii pentru pace au loc şi în alte oraşe europene.