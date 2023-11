Manifestanții pro-palestinieni au vandalizat porțile Casei Albe, acuzându-l pe Biden că sprijină Israelul. „Rușine!”

De asemenea, protestatarii au amplasat steaguri și pancarte palestiniene pe monumentele din Washington DC.

O înregistrare video de la porțile Casei Albe arată o persoană cu fața mascată cățărându-se pe gard în timp ce flutura un steag palestinian. Protestatarii au fost filmați, de asemenea, strigând „F&*k you" și „rușine" către ofițerii de securitate de cealaltă parte a gardului.

Manifestanții au purtat steaguri palestiniene și pancarte cu sloganuri precum „Viețile palestinienilor contează” și „Încetați acum asediul asupra Gaza”.

Unii protestatari au mers atât de departe încât l-au numit pe Biden „Joe Genocidul”.

BREAKING: Pro-Palestine protesters appear to be threatening to storm through the White House fences and are threatening Secret Service agents.

Multiple video angles show hundreds of angry protesters up against the White House fence.

They also threw red paint on the fence as… pic.twitter.com/zt3092X79x