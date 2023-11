Mândria Rusiei, zdrobită din nou. Ucrainenii au făcut țăndări un crucișător nou-nouț al rușilor | VIDEO

Sâmbătă, bombardierele Sukhoi Su-24 ale forțelor aeriene ucrainene au lansat cel puțin trei rachete de croazieră - Storm Shadows, de fabricație britanică, sau SCALP, de fabricație franceză - asupra corvetei de rachete „Askold” a Flotei rusești din Marea Neagră, aflată la cheiul din Kerch, la marginea estică a Crimeii ocupate de Rusia.

Din imaginile care umblă pe rețelele de socializare și verificate, se vede în mod clar că rachetele ucrainene au avariat serios nava „Askold”,una dintre cele mai noi nave de război din cadrul Flotei Mării Negre, din ce în ce mai afectată.

"Confirmat", a declarat direcția de comunicare strategică a Kievului. "Portavionul rusesc de rachete Askold - cea mai nouă navă din proiectul Karakurt cu tehnologie "stealth" - a fost avariat".

"Cum a fost weekendul vostru?", au glumit forțele aeriene ucrainene într-o postare pe rețelele de socializare care include o fotografie a unei rachete SCALP, informează Forbes.

Footage of the Russian Askold Project 22800 Karakurt ship at the Zaliv shipyard struck by Ukrainian Storm Shadow / SCALP missiles on November 4. https://t.co/2bmADP6R9Bhttps://t.co/zY9FRXirPu pic.twitter.com/8TdlPVVLha