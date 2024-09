Mai mulți soldați americani au fost atacați în Turcia. Poliţia a reţinut 15 persoane - VIDEO

"Putem confirma informaţiile potrivit cărora militarii americani de pe USS Wasp au fost victimele unui atac în Izmir astăzi, dar sunt acum în siguranţă şi sunt bine. Mulţumim autorităţilor turce pentru răspunsul lor rapid şi pentru ancheta în curs", a declarat Ambasada SUA în Turcia pe X.

"Doi militari americani în haine civile au fost agresaţi fizic de un grup de cincisprezece persoane, membri ai Uniunii Tineretului Turc (TGB)", a declarat Prefectura într-un comunicat, adăugând că "cei cincisprezece suspecţi au fost reţinuţi" de poliţie.

Militarii fac parte din personalul portavionului USS Wasp, care a ancorat la Izmir la 1 septembrie.

Uniunea Tineretului Turc (TGB), o filială de tineret a partidului naţionalist de opoziţie Vatan, a revendicat atacul într-un videoclip difuzat pe contul său X.

