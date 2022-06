Magnatul presei Rupert Murdoch şi actriţa Jerry Hall divorţează

Shutterstock

Magnatul presei Rupert Murdoch, în vârstă de 91 de ani, şi a patra sa soţie, modelul american Jerry Hall, vor divorţa.

Informația a fost transmisă de New York Times, care a precizat că separarea nu va avea niciun impact asupra imperiului media, News Corp, informează AFP.

Ce avere are Murdoch

Murdoch, a cărui avere este estimată de Forbes la 17 miliarde de dolari, şi Hall s-au căsătorit în martie 2016 la Londra, cu mare fast.

Rupert Murdoch a transformat mass-media anglo-saxone cu stilul său senzaţionalist şi le-a pus în slujba unui conservatorism apropiat de populism, favorabil Brexitului şi trumpismului.

Prin intermediul grupului său News Corp, magnatul deţine sute de media, în special în SUA, inclusiv companii care controlează influentul post conservator Fox News, cotidianul economic Wall Street Journal şi tabloidul de dreapta New York Post. El este, de asemenea, patronul publicaţiilor britanice The Sun şi The Times şi al unor ziare din Australia.

Potrivit New York Times, care a anunţat divorţul pe baza a două surse anonime apropiate cuplului, nu se aşteaptă ca separarea să aibă vreun impact asupra structurii imperiului Murdoch.

Întrebat de AFP la New York, un purtător de cuvânt al magnatului a refuzat să comenteze, iar un reprezentant al lui Jerry Hall nu a răspuns.

Cu cine a mai fost căsătorit Murdoch

Keith Rupert Murdoch a fost căsătorit prima dată, între 1956 şi 1967, cu Patricia Booker, o însoţitoare de zbor australiană, iar apoi, timp de peste 30 de ani, până în 1999, cu o jurnalistă britanică, Anna Mann, care, potrivit presei de la acea vreme, a primit peste un miliard de dolari după divorţul lor.

Câteva zile mai târziu, miliardarul s-a căsătorit cu o femeie de afaceri de origine chineză, Wendi Deng, absolventă a Universităţii Yale. Cei doi au divorţat în 2013 la New York.

În total, Rupert Murdoch este tatăl a şase copii, iar viitoarea sa fostă soţie, Jerry Hall, de asemenea actriţă şi fostă parteneră a lui Mick Jagger, este mama a patru copii cu solistul trupei The Rolling Stones