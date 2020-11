Luare de ostatici în Montreal, la sediul Ubisoft. Mai mulți angajați ai companiei s-au baricadat pe acoperiș

Zona a fost împânzită de poliție, după ce zeci de oameni au fost luați ostatici în clădirea unde compania de jocuri video Ubisoft își are birourile, transmite GrobalNews.ca.

Breaking: A police operation is underway in Montreal, Canada. Journal de Montreal is reporting that a possible hostage situation involving dozens of people is ongoing in the Ubisoft building. pic.twitter.com/qdxNRoTP3C

Mai mulți angajaţi ai companiei au reuşit să evadeze pe acoperişul clădirii, unde au baricadat uşa.

Videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare arătă că străzile din jurul complexului sunt blocate de mașinile de poliție.

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh