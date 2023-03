Lovituri masive au ţintit mai multe regiuni din Ucraina. S-au raportat explozii puternice și la Kiev

La Kiev s-au auzit explozii puternice, după cum a relatat un jurnalist independent din capitala Ucrainei, scrie The Guardian.

Şi ziarul ucrainean Dzerkalo Tyzhnia relatează că o explozie la Kiev, precum şi altele s-au auzit în oraşul Sumî şi o dronă a fost observată deasupra regiunii de vest a oraşului Lviv.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat pe contul său oficial Telegram că s-au auzit explozii în sud-vestul oraşului.

Smoke rising from Kyiv thermo-electric power station this morning after Russian missiles struck at cities across Ukraine, from Dnipro to Lviv. pic.twitter.com/zAjNDVqOme