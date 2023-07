Lovitură de stat în Niger. Militarii au anunțat în direct că l-au reținut pe președinte și au dizolvat Constituția. VIDEO

Soldaţii au transmis că au dizolvat Constituţia, au suspendat toate instituţiile şi au închis graniţele naţiunii.

Preşedintele Nigerului, Mohamed Bazoum, a fost reţinut de trupele gărzii prezidenţiale încă de miercuri dimineaţă.

El a primit promisiunea "sprijinului neclintit" al Washingtonului în cadrul unui apel al secretarului de stat american Antony Blinken. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat, de asemenea, că a vorbit cu preşedintele şi i-a oferit tot sprijinul ONU, potrivit News.ro.

Mohamed Bazoum este un aliat occidental cheie în lupta împotriva militantismului islamist din Africa de Vest.

The military has finally announced a coup in Niger Republic on National television. President Bazoum has been kicked out of power with this military takeover. pic.twitter.com/E6HNq7Bk8n