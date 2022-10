Liderul pro-rus din regiunea ucraineană Herson, delir într-o înregistrare fără precedent: București, pământul Rusiei | VIDEO

Potrivit poeziei respective, Bucureștiul nu e singura capitală europeană care face parte din țara condusă de Vladimir Putin. Budapesta, Praga și Varșovia aparțin și ele Rusiei.

De asemenea, conform versurilor, granițele ruse ajung până în Sri Lanka, China, Australia sau Statele Unite, iar Nilul este un fluviu rusesc.

This poetry performance by Russian-installed Kherson official Kirill Stremousov is truly one of the most bizarre things I have ever seen pic.twitter.com/C1Hh1fDTeq