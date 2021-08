Liderii occidentali, îngrijorați de situația din Afganistan. Joe Biden avertizează că un nou atac este ”foarte probabil”

Misiunea de evacuare a americanilor aflați în Kabul și a foștilor colaboratori afgani este în plină desfășurare.

Între timp, responsabilii americani atrag atenția asupra pericolului unor noi atacuri teroriste, iar riscul ca Afganistanul să redevină un teritoriu al teroriștilor îi îngrijorează pe toți liderii occidentali.

Preşedintele american Joe Biden a avertizat sâmbătă că un nou atac la aeroportul din Kabul este ''foarte probabil'' în următoarele 24-36 de ore, adăugând că raidul cu dronă efectuat vineri de armata SUA care a ucis în Afganistan doi membri ai grupării Stat Islamic nu este ultimul, relatează agenţiile internaţionale de presă.

''Situaţia la faţa locului rămâne extrem de periculoasă şi ameninţarea unui atac terorist contra aeroportului este în continuare ridicată'', a menţionat liderul de la Casa Albă într-un comunicat, după o întâlnire cu consilierii săi de securitate.

Peste 110.000 de persoane au fost evacuate până acum din Afganistan. Mulți dintre cei care nu au reușit să prindă un loc în aeronavele salvatoare încă mai speră să poată trece granița.

Citește și Mii de oameni așteaptă să fie evacuați din Afganistan. Forțele occidentale mai au patru zile la dispoziție

Cetățean afgan: ”Am toate documentele în regulă. Am muncit pentru o companie americană și am primit toate actele. Am și viză, dar nu reușesc să le predau Ambasadei SUA din Kabul din cauza numărului mare de oameni de acolo.”

Pentagonul a anunţat sâmbătă că "două ţinte importante" ale grupării Stat Islamic au fost ucise şi încă una fost rănită într-un atac cu dronă realizat de armata americană. Acestea ar fi fost implicate în explozia de joi din zona aeroportului din Kabul, soldată cu peste 170 de morţi, inclusiv 13 militari americani.

John Kirby, purtător de cuvânt Pentagon: ”Vă pot spune că a fost o singură misiune pentru eliminarea acestor ținte și după primirea informațiilor vă pot confirma că încă una a fost ucisă, iar alta, rănită. Este vorba de strategi și intermediari ai grupării ISIS-K.”

Oficialii de la Pentagon spun că au început deja retragerea soldaților de pe aeroportul din Kabul, iar surse din rândul talibanilor susţin că aceştia preiau treptat controlul zonei, însă acum cu toții se tem de noi atacuri ale grupării Stat Islamic.

Cu doua săptămâni în urmă, jurnalista CNN Clarissa Ward a stat de vorbă cu un comandant al acesteia.

Comandant al grupării Stat Islamic: ”Eram cu talibanii, dar ei nu erau cu adevărat credincioși, așa că am trecut la ISIS.”

Clarissa Ward, jurnalistă CNN: ”Îi considerați insuficient de stricți în privința aplicării Shariei?”

Comandant: ”Talibanii nu pot veni nici măcar cu un exemplu recent în care să fi aplicat cu strictețe Legea Islamică, să fi tăiat mâna unui hoț, să fi lapidat un suspect de adulter, să fi lapidat un ucigaș. Talibanii nu aplică Sharia, pentru că sunt sub influența unor străini care au alte planuri.”

Jurnalistă CNN: ”Cu forțele americane retrase și talibanii controlând țara, credeți că o să vă fie mai ușor să vă extindeți?”

Comandant: ”Da, ăsta e planul. Acum ne concentrăm pe recrutare și, după ce toți străinii pleacă din Afganistan, ne vom relua operațiunile.”

Majoritatea ţărilor implicate în evacuarea cetățenilor din Afganistan și-au oprit misiunea, în contextul deteriorării situaţiei de securitate la Kabul și au început repatrierea soldaților.

Boris Johnson, premierul britanic: ”Din păcate, vor rămâne oameni în urmă, cei care n-au reușit să ajungă la aeroport. Îi asigur că vom răscoli cerul și pământul ca să-i scoatem de acolo.”

De promisiunea premierului Johnson își agață speranțele un afgan emigrat în Regat în urmă cu 20 de ani. Omul se gândește cu îngrijorare la soarta familiei sale.

Najib Afzali, afgan emigrat în Regat: ”Cred că vor trece imediat la execuții. Nu contează unde stai, în ce casă, pe ce stradă.”

Soră: ”Vă rugam, ajutați-ne, salvați-ne, nu suntem în siguranță în Afganistan! Talibanii ne întreabă: "Unde vă sunt frații?" "Ați lucrat pentru Guvern, pentru Armată, ați luptat împotriva noastră. Venim după voi!" Nu suntem bine!”

Printre cei evacuați de aeronavele britanice se numără și o femeie afgană, în vârstă de 26 de ani, care a născut la bordul avionului și speră ca viața ei să fie una sigură de acum înainte.