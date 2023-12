Leonardo Di Caprio, ironizat de un jucător de fotbal după ce a afirmat că nu a auzit de Arsenal. „Are peste 25 de ani”

Starul din „Titanic” şi „Lupul de pe Wall Street” nu este un fan al fotbalului. Atât de mare este lipsa lui de cunoştinţe încât nici măcar nu ştie ce este Arsenal, după cum a relatat Film Updates pe contul său de X ("Ce este Arsenal?"), iar Özil nu a ratat ocazia de a răspunde starului de la Hollywood.

„Arsenal Football Club are peste 25 de ani... Aşa că de ce ar trebui să ştie?”, a scris Mesut Özil pe reţeaua de socializare, referire la cuceririle feminine ale actorului în vârstă de 49 de ani, care sunt adesea (mult) mai tinere decât el.

Leonardo DiCaprio says he does not follow soccer:

“What’s Arsenal?” pic.twitter.com/Jy0SwlI6k8