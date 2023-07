Legendarul cântăreț american Tony Bennet, câștigător a 20 de premii Grammy, a murit la vârsta de 96 de ani

Bennett a fost cunoscut pentru cântece precum ”The Way You Look Tonight”, ”Body and Soul” și ”(I Left My Heart) In San Francisco”.

De asemenea, Tony Bennett a fost foarte apreciat și pentru interpretările sale alături de alți cântăreți celebri, de la Lady Gaga la Aretha Franklin și Frank Sinatra, care l-a numit "cel mai bun cântăreț din branșă".

Pe parcursul unei cariere care s-a întins pe parcursul a șapte decenii, cântărețul a vândut milioane de discuri și a câștigat 20 de premii Grammy, inclusiv un premiu pentru întreaga carieră.

A încântat generații de public - din anii 1950 până în anii 2020 - cu interpretări elegante ale unor cântece clasice.

În 1951, Bennett a avut primul său mare succes cu ”Because of You”. În 2021, ”Love For Sale” - cel de-al doilea album de duete cu Lady Gaga - l-a urmat în fruntea topurilor.

A fost cel mai în vârstă om care a avut un album numărul unu în Statele Unite și, într-o carieră de șapte decenii, a vândut peste 50 de milioane de discuri în întreaga lume.

A câștigat două premii Emmy și 20 premii Grammy, dar poate cel mai mare compliment a venit de la nimeni altul decât Frank Sinatra. "Tony Bennett", a spus el pur și simplu, "este cel mai bun cântăreț din branșă. Mă emoționează când îl privesc. Mă emoționează. Este cântărețul care transmite ceea ce compozitorul are în minte și, probabil, puțin mai mult."

Născut în august 1926, Anthony Dominick Benedetto a crescut în sărăcie în cartierul Queens din New York.

Tatăl său, John, era un imigrant italian care își câștiga existența ca băcan. După o lungă perioadă de sănătate precară, acesta a murit când Tony avea 10 ani.

Bennett credea că talentul său a fost moștenit și că moartea timpurie a tatălui său l-a împins să reușească.

"Legenda în familia mea", a spus el, "era că [tatăl meu] obișnuia să stea în vârful unui munte și întreaga vale îl auzea cântând. Acesta este motivul pentru care cânt".

Mama sa, Anna, i-a încurajat dragostea pentru muzică. În timpul săptămânii, lucra ore îndelungate ca croitoreasă, dar, duminica, organiza concerte în familie cu copiii ei.

Sursa: BBC NEWS Etichete: , , Dată publicare: 21-07-2023 15:43